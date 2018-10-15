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أوتاميندي يتطلع لإسقاط البرازيل.. وديبالا ينتظر ميسي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
أوتاميندي يتطلع لإسقاط البرازيل.. وديبالا ينتظر ميسي
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أكد نيكولاس أوتاميندي، مدافع المنتخب الأرجنتيني، أن فريقه سيسعى للفوز على البرازيل، غدًا الثلاثاء، رغم أن المباراة التي ستجمع بينهما تحمل الصفة الودية.

وقال أوتاميندي، في تصريحات لشبكة إي إس بي إن "جميعنا يرى قميص البرازيل الأصفر، ولدينا رغبة في الفوز، المباراة أمام البرازيل تختلف عن بقية المباريات الأخرى، أتمنى أن تسير الأمور على أفضل نحو".

وعاد مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لصفوف المنتخب الأرجنتيني، بعد الخروج المبكر للفريق من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف أوتاميندي "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمام البرازيل، من أجل أن يكتسب اللاعبون الجدد خبرة دولية".

على جانب آخر، لن يشارك نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في مباراة البرازيل، حيث أنه انقطع عن الانضمام لمنتخب بلاده، منذ سقوطه في المونديال الماضي.

وعن هذا الأمر، تحدث نجم المنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا، قائلًا "كلنا نعلم ما الذي يعنيه تواجد ميسي داخل الملعب وقدر المساعدة التي يمكنه أن يقدمها لنا، ولكن هذا قرار يخصه وحده، نحن ننتظره".

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