"أمهات مصر": أولياء أمور ساهموا في صيانة ودهان فصول ضمن المشاركة المجتمعية "صور"

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك مجموعة من أولياء الأمور في بعض المدارس قاموا بعمل عظيم وملحمة في المشاركة المجتمعية من خلال المساهمة في صيانة مدارس ودهان وتزيين فصول.





وأكدت في تصريحات صحفية، أهمية المشاركة المجتمعية من قبل رجال الأعمال وأولياء الأمور في القضاء على الكثافة الطلابية والمساهمة في بناء وصيانة ودهان وتزيين الفصول والمدارس، مشيرة إلى أن الاتحاد أطلق مبادرة "أدعم تعليم مصر"، بهدف تشجيع المجتمع المدني على المشاركة والتبرع بالأموال والأرض وذلك من خلال تخصيص حساب بنكي يشرف عليه صندوق "تحيا مصر"، لافته إلى أن المشاركة المجتمعية عمل وطني في المقام الأول.





ويعرض الاتحاد بعض النماذج المشرفة من أولياء الأمور، قاموا بالمشاركة والمساهمة المجتمعية، حيث قالت مروة فايد إحدي أولياء الأمور: "بدأنا في نهايه أغسطس الماضي عندما تم قبول تحويل الطلاب ولكن للأسف لا توجد أماكن، وتم تقديم عرض، وهو عبارة عن أننا سنكون تحت رعاية المدرسه الأم وهي مدرسة أحمد عصمت الرسمية، ولكن في ملحق مدرسة أميري وهي محمود خاطر للتعليم الأساسي، مبنى قديم مهجور والحل لازم مشاركه مجتمعية حتي تستطيع إدارة المدرسة تسليم المبني".





وتابعت أنه "تم عمل مجلس أمناء فوري وتم اعلانه والإعلان عن مبلغ المشاركة بـ١٠٠٠ جنيه، وعلى من يرغب التحويل أن يدفع، طبعا الكل دفع، ومنذ آخر أغسطس بدأ العمل الجاد، وبدأنا في روتين يومي لجميع أولياء الأمور أن يطمئنوا لسير العمل، وبصراحه العمل كان ليل نهار في ملحمة جميلة، وبصراحة إحنا عملنا حكومة لامركزية، قسمنا نفسنا مجموعات صغيرة وكنا بنتصرف ونحلها مع بعض ونتواصل في تناغم عبر السوشيال ميديا سواء واتساب أو فيسبوك".





واستكملت: "وعندما تم تسليم المبني كان لسه فارغ، طب ايه؟، برضه الكل كان بيتصرف، اللي راح مدارس أخري أخدنا الكراكيب واللي جاب نجار واللي اتفق علي فورمايكا لتجليد الديسكات المتهالكه، واللي قسموا نفسهم فرق لتجميل الفصول وزرع البهجه في نفوس أطفالنا تعويضا عن جلوسهم الطويل في البيت منتظرين الدراسه، واللي عرض إنه يكون إشراف تطوع علي الأدوار وسد عجز المدرسين، بالفعل كنا في جلسات brian storming طول الوقت بندور علي الأفضل لأولادنا، احنا بنعوضهم عن عدم وجودهم في مدارس ممتازة بس بقدراتنا وأحلامنا ليهم خليناها تجربه مميزة..ونتمني لهم حياه افضل".





كما قام بعض أولياء الأمور في مدرسة المستقبل الرسمية للغات بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجتمعية، من خلال دهان فصل والمساهمة فى فرش الديسكات وتزيينه من خلال جمع مبلغ من أولياء الأمور، وحتي الأن تم عمل 3 فصول.