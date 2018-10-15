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رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:02 ص
رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة بين سوريا والجولان
العلم السوري
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وكالات
 

رفع العلم السوري، اليوم الاثنين، فوق معبر القنيطرة بين سوريا والجولان، وذلك بعد إعادة فتحه رسميا.

 

وقال مصدر أمني سوري، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة بين سوريا والجولان السوري المحتل بعد إعادة فتحه رسميا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين سوريا والأمم المتحدة وإسرائيل لإعادة فتح معبر القنيطرة".

 

وأضاف المصدر الأمني: "إعادة فتح  المعبر رسميا تم بحضور محافظ القنيطرة همام دبيات، وعدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية والفعاليات الدينية والشعبية".

 

وشاركت قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة "الأندوف"، بإعادة فتح المعبر وانتشرت قواتها على طول الخط الذي يفصل الجولان السوري عن الأراضي السورية.

 

كما ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أنه "تم رفع العالم الوطني فوق معبر القنيطرة مع الجولان العربي المحتل".

 

واستعاد الجيش السوري، في يوليو الماضي، السيطرة على معبر القنيطرة، وذلك ضمن اتفاق التسوية أفضى إلى خروج المجموعات المسلحة وعلى رأسها "جبهة النصرة" إلى إدلب.

 

وأعلنت روسيا مطلع الشهر الحالي أن معبر "القنيطرة" الحدودي مع إسرائيل جاهز للافتتاح من الجانب السوري، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في وقت سابق، أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

المزيد عن: فتح معبر القنيطرة النظام السوري القنيطرة العلم السوري الجولان
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