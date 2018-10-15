أحمد أشرف يتألق في فوز الأهلي 3-2 على بيراميدز

تألق أحمد شرف لاعب النادي الأهلي مواليد 2001 في مباراة فريقه أمام بيراميدز التي انتهت بفوز الأحمر 3-2 على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الجمهورية.









وسجل أحمد أشرف هدفًا وصنع آخر بينما تكفل شادي رضوان وعبد الوهاب الأبنودي بتسجيل الهدفين الآخرين ليواصل الأهلي تصدره للمسابقة برصيد 24 نقطة.









ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي من أحمد سراج مديرًا فنيًا، ويعاونه زكريا حسين مدربًا عامًا، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد إداريًا، وأحمد جمال طبيبًا ومحمد فتحي مدلكًا وإسلام عبد الفتاح (معد بدني).



