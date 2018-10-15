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صدمة قوية في انتظار "الشناوي"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:40 ص
صدمة قوية في انتظار الشناوي
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الفجر الرياضي
 

يجهز باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي صدمة قوية لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

واستقر الجهاز الفني للأهلي على الاعتماد على شريف إكرامي في المباريات المقبلة ببطولة الدوري على أن يتم منح محمد الشناوي فرصة المشاركة في الكأس والبطولة العربية.

 

ومن المقرر أن يحسم كارتيرون هذا القرار عقب الإنتهاء من مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا حيث سيلعب الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في اياب نصف النهائي.

المزيد عن: محمد الشناوي كورة كرة شريف اكرامي رياضة الشناوي الاهلي
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