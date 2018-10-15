معركة الـ75 جنيها تؤجل انتخابات مركز شباب محمد صلاح

وافق محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة على تأجيل انتخابات مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج لمدة 48 لتقام يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم سداد جميع المرشحين لاشتراكاتهم المالية عن السنة المالية 2012 -2013، والتي تقدر بنحو 75 جنيهَا لكل مرشح.

وطلبت اللجنة المشرفة على الانتخابات من 18 مرشحًا تقدم للانتخابات سرعة سداد اشتراكاتهم حتي يتم استيفاء جميع أوراق ترشحهم لإجراء الانتخابات.