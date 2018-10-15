طقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر والعالم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى





القاهرة 21 29





وسط الدلتا 20 28





الإسكندرية 18 27





بلطيم 23 27





مطروح 17 28





السلوم 16 27





سيوة 19 30





بورسعيد 24 27





دمياط 23 27





العريش 16 29





رفح 17 28





الإسماعيلية 17 30





السويس 19 29





رأس سدر 21 28





نخل 16 26





نويبع 23 29





طابا 20 26





كاترين 10 26





الطور 22 28





شرم الشيخ 25 31





الغردقة 23 32





مرسى علم 23 29





الفيوم 20 29





بنى سويف 20 29





المنيا 19 30





أسيوط 17 30





سوهاج 20 31





قنا 20 32





الأقصر 19 33





أسوان 22 34





أبوسمبل 22 34





الوادى الجديد 20 33





شلاتين 24 32





ابو رماد 25 31





راس حدربة 25 30





حلايب 25 30













أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:





الصغرى العظمى





مكة المكرمة 29 42





المدينة 24 38





الرياض 20 34





المنامة 28 35





أبوظبى 26 34





الدوحة 27 34





الكويت 24 39





دمشق 13 38





بيروت 22 38





عمان 14 26





القدس 16 24





غزة 20 28





بغداد 24 38





مسقط 27 32





صنعاء 09 25





الخرطوم 26 40





طرابلس 20 27





تونس 19 27





الجزائر 14 22





الرباط 14 21





نواكشوط 23 31









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى





أنقرة 10 24





اسطنبول 16 20





اسلام اباد 16 30





نيودلهى 21 34





جاكرتا 25 33





بكين 10 18





كوالامبور 23 29





طوكيو 14 19





أثينا 16 21





روما 14 25





باريس 12 22





مدريد 09 18





برلين 10 22





لندن 11 16





مونتريال 02 12





موسكو 06 08





نيويورك 10 16





واشنطن 12 18



