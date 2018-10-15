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تضامنًا مع السعودية.. صحيفة الأيام البحرينية تصدر باللون الاخضر (صورة)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
تضامنًا مع السعودية.. صحيفة الأيام البحرينية تصدر باللون الاخضر (صورة)
صحيفة الأيام
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الفجر السعودي
 

اختارت صحيفة الأيام البحرينية، أن تصدر اليوم باللون الاخضر تأكيدًا على الموقف التضامني مع المملكة العربية السعودية في وجه كل المؤامرات والدسائس والتهديدات التي تحاول استهدافها والنيل منها.

 

وأكدت صحيفة الايام، الوقوف صفًا واحدًا مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية العمق الاستراتيجي الخليجي والعربي والاسلامي ، وركيزة الخير والامن والاستقرار في العالم .

 

وكان حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، قد أكد فى وقت سابق، من خلال اتصال هاتفى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، موقف البحرين المتضامن بقوة مع السعودية والذى ينطلق من وحدة الهدف والمصير المشترك.

 

تضامنًا مع السعودية.. صحيفة الأيام البحرينية تصدر باللون الاخضر (صورة)
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