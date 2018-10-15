ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قمة نارية بين إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:06 ص
قمة نارية بين إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
طباعة
الفجر الرياضي
 
يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على استاد "بينيتو فيامارين" بمدينة "اشبيلية" الاسبانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الامم الاوروبية.

يسعى المنتخب الإسباني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم وضمان حجز مقعدا في نهائيات القارات.

وعلى الجانب الأخر يتطلع المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة بعدما تعثر في أول مواجهتين له بالمسابقة لاحياء آماله في التأهل للنهائيات.

ويغيب عن الماتادور الإسباني في لقاء اليوم دييجو كوستا بسبب الإصابة، بينما يفتقد المنتخب الإنجليزي لخدمات جوردان هندرسون لنفس السبب.

يدخل المنتخب الإسباني لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يقع المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بفارق الاهداف على كرواتيا صاحب المركز الثالث والأخير.
المزيد عن: دوري الامم الأوروبية بث مباشر إنجلترا وإسبانيا اسبانيا وانجلترا إنجلترا إسبانيا اليوم إسبانيا أخبار الدوري الاوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 9:00:42 AM