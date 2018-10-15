قمة نارية بين إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على استاد "بينيتو فيامارين" بمدينة "اشبيلية" الاسبانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري الامم الاوروبية.





يسعى المنتخب الإسباني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم وضمان حجز مقعدا في نهائيات القارات.





وعلى الجانب الأخر يتطلع المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز الأول له بالمسابقة بعدما تعثر في أول مواجهتين له بالمسابقة لاحياء آماله في التأهل للنهائيات.





ويغيب عن الماتادور الإسباني في لقاء اليوم دييجو كوستا بسبب الإصابة، بينما يفتقد المنتخب الإنجليزي لخدمات جوردان هندرسون لنفس السبب.





يدخل المنتخب الإسباني لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يقع المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بفارق الاهداف على كرواتيا صاحب المركز الثالث والأخير.