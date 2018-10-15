فيلم "First Man" يحقق مركزا متقدما بشباك التذاكر في أسبوعه الأول
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:27 ص
حل فيلم السيرة الذاتية "First Man" في المركز الثالث في أسبوع عرضه الأول بدور العرض السينمائي حول العالم.
الفيلم إخراج "La La Land"، داميان شازيل، وبطولة الممثل: ريان جوسلينج، وتدور قصته حول "نيل آرمسترونج"، الذي يعتبر أول رائد للفضاء مشى على سطح القمر، حيث بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي للأفلام، تلقى مراجعات إيجابية عديدة.
ووصلت إيرادات الفليم إلى 16.5 مليون دولار، بعدما حاز إعجاب الجمهور.
الفيلم إخراج "La La Land"، داميان شازيل، وبطولة الممثل: ريان جوسلينج، وتدور قصته حول "نيل آرمسترونج"، الذي يعتبر أول رائد للفضاء مشى على سطح القمر، حيث بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي للأفلام، تلقى مراجعات إيجابية عديدة.
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