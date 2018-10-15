فيلم "First Man" يحقق مركزا متقدما بشباك التذاكر في أسبوعه الأول

حل فيلم السيرة الذاتية "First Man" في المركز الثالث في أسبوع عرضه الأول بدور العرض السينمائي حول العالم.





ووصلت إيرادات الفليم إلى 16.5 مليون دولار، بعدما حاز إعجاب الجمهور.