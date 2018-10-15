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اليوم.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
اليوم.. آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير
أرشيفية
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تنتهي اليوم المهلة المحددة لموعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لمن يمتلكون وحدة سكنية تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.

حيث تنتهي المهلة الإضافية اليوم 15 أكتوبر الجاري والتي استمرت علي مدى ثلاثة أشهر منذ 15 يوليو الماضي وتم مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الحالي تسهيلا علي أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام .

المزيد عن: سداد الضريبة العقارية سداد الضريبة دون طوابير
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