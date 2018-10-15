فتح معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن

فتح الأردن وسوريا، اليوم الاثنين، معبر "جابر – نصيب" الحدودي بين البلدين الذي يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين عمان ودمشق وعبرهما إلى بلدان المنطقة.

وأفادت قناة روسيا اليوم، بعبور عدد من المركبات من الحدود الأردنية إلى الأراضي السورية في أول مظاهر انبعاث نشاط المعبر المغلق منذ سنوات.

وأعلن وزير الداخلية السوري محمد الشعار، والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات يوم أمس الأحد أن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت في مركز جابر على الجانب الأردني من الحدود، وجرى الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح المعبر بين البلدين اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويعد معبر جابر نصيب بين سوريا والأردن، المعبر الرئيس بين 19 معبرا بريا سوريا، ويصفه البعض بالمعبر الأهم في الشرق الأوسط.

وأغلق المعبر عام 2015، عندما سيطر عليه المسلحون، الأمر الذي أدى إلى قطع طريق عبور رئيسي لمئات الشاحنات يوميا، كانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج.