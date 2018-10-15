الأسد يستقبل وفدًا من جمهورية القرم الروسية قوامه 20 شخصية

يصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم وفد من شبه جزيرة القرم الروسية في زيارة رسمية ليومين، للتوقيع على جملة من اتفاقات التعاون الاقتصادي والعلمي في إطار الشراكة بين موسكو ودمشق.

ويترأس وفد القرم سيرغي أكسينوف، ورئيس مجلس الدولة في الجمهورية فلاديمير كونستانتينوف، وسيضم الوفد حوالي عشرين مسؤولا في الجمهورية من وزراء ورؤساء شركات ومستشارين.

وسيلتقي الوفد الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس الوزراء عماد خميس، وعددا من المسؤولين والوزراء، كما سيوقع الجانبان على جملة من اتفاقات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والإنساني بين جمهورية القرم ومحافظة اللاذقية.

يذكر أن سلطات جمهورية القرم تبحث اقتراحا سوريا لافتتاح ملحقية تجارية سورية في شبه الجزيرة، حسب الممثل الدائم للقرم لدى الرئيس الروسي غيورغي مورادوف.