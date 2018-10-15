بعثة "يد الأهلي" تسافر للمغرب

يسافر اليوم الإثنين فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إلى المغرب، للدخول في معسكر مغلق في إطار استعداداته لبطولة أفريقيا للأندية البطلة، في نسختها الـ40، المقرر إقامتها في كوت ديفوار بداية من 19 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة الأهلي 18 لاعباً هم: هادي رفعت، محمد عصام في حراسة المرمى، محمود فايز، أحمد أبو الفتوح حماصة، ممدوح طه، أحمد حسام، إسلام حسن، أحمد خيري، محمد إبراهيم، باجيو، إبراهيم المصري، أحمد عبد الرحمن، يوسف معروف، عبد الرحمن فيصل، عمر حجاج، مصطفى خليل، عمر الوكيل ومحمود عاصم، تحت القيادة الفنية للمدرب عاصم حماد.

و من المقرر أن يتجه الأهلي إلى كوت ديفوار يوم 17 من الشهر الجاري، قبل خوضه أولى مبارياته بالبطولة أمام فاب الكاميروني يوم 20 أكتوبر.

يشار إلى أن الأهلي يقع بالمجموعة الأولى في البطولة الأفريقية التي تضم فرق فونيكس الجابوني، ريد ستار الإيفواري، فاب الكاميروني ويو إس إف إيه من بوركينا فاسو.



