عاجل.. السيسي يغادر مطار القاهرة متوجهًا إلى روسيا

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويجري الرئيس خلال الزيارة لقاءًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة تشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.



