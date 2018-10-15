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بث مباشر لقناة " سكاي نيوز عربية "

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:17 ص
بث مباشر لقناة سكاي نيوز عربية
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات التي تقوم بها قناة " سكاي نيوز عربية " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

و" قناة "  سكاي نيوز عربية  - بث حي لقناة الحياة " هي قناة منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة. 

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

سكاي نيوز عربية  تردد: 11977 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500

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