عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع رونالدو

بات النادي الأهلي قريبا، من التعاقد مع يوسف علي الشهير برونالدو الجناح الأيسر لفريق الشباب بنادي المصرية للاتصالات مواليد 99 خلال الفترة المقبلة.

وأرسل مسئولو النادي الأحمر فاكسا رسميا إلى المصرية للاتصالات للحصول على خدمات اللاعب، الذي يعد أفضل لاعبي فريقه.

وكان علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي قد أوصى أعضاء لجنتي الكرة والتعاقدات بضرورة التعاقد مع يوسف علي في ظل الامكانيات الفنية والمهارية والبدنية العالية التي يتمتع بها رونالدو الاتصالات كما يطلقون عليه داخل أروقة ناديه.



