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مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم | شاهد مباراة اسبانيا وانجلترا الان | انجلترا واسبانيا بث مباشر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:42 ص
مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم | شاهد مباراة اسبانيا وانجلترا الان | انجلترا واسبانيا بث مباشر
اسبانيا وانجلترا
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الفجر الرياضي
 

يتجدد اللقاء بين منتخب إسبانيا ونظيره الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر، على ملعب  ستاد بينتو فيامارين، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تطبيقها بداية من هذا العام، وهي بديل للمباريات الدولية الودية، لكن سيتأهل أصحاب المراكز الأولى بطولة الأمم الأوروبية 2020.

 

موعد مباراة انجلترا واسبانيا اليوم الإثنين:

 

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

 

ويترقب عشاق كرة القدم موقعة إسبانيا وانجلترا، حيث ستكون مواجهة ثأرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم، فقد سقط منتخب الأسود الثلاثة على ملعبه ووسط جماهيره "ملعب ويمبلي"، أمام الماتادور الإسباني بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية أمام وصيف العالم منتخب كرواتيا بدون أهداف.

 

منتخب إسبانيا بقيادة مدربه المخضرم لويس إنريكي يسعى لخطف الثلاث نقاط من لقاء إنجلترا، في حين يأمل الأخير في استعادة نغمة الانتصارات بعدما نجح في احتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي توج بها منتخب فرنسا.

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