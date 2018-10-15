علي الهلباوي وكايرو ستيبس يشعلان حفل ختام مهرجان القاهرة الدولى للجاز





أسدلت الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية "كايرو ستيبس"، الستار على فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان القاهرة الدولى للجاز، بحفل موسيقى ضخم احتضنته الجامعة الأمريكية فى التجمع.





وخطفت الفرقة مسامع الحضور ممن ملأوا قاعة باسيلي بالكامل برحلة موسيقية إلى ملكوت أبرز مقطوعاتها على مدار قرابة الساعة ونصف الساعة من عمر الحفلة، بداية من "شمس" و"عنبر" و"رقصة النيل"، مرورًا بـ"بكرا" و"سلطان"، والمقطوعة الخليجية "خليجي ستيبس".





وظهر المطرب علي الهلباوي، بشكل مفاجئ وبرع في فى تأدية المقطوعة الشهيرة "أرابيسكان"، ومشاركة عازف البيانو مسنا سامي في مقطوعة "سلطان"، في حين أسر الشيخ إيهاب يونس ثاني مفاجآت الحفل الجمهور بصوته الساحر بأغنية "جنوسيين"، ختامًا بمقطوعة "سيوة".







