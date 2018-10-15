يان كوزاك يستقيل من تدريب منتخب سلوفاكيا

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، الأحد، عن استقالة يان كوزاك المدير الفني الوطني للمنتخب السلوفاكي.

ووصف الاتحاد خطوة الاستقالة بأنها "قرار مفاجئ" من جانب كوزاك، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها في هذا المنصب.

كان المنتخب السلوفاكي خسر بهدف مقابل هدفين أمام نظيره التشيكي أمس السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما في المرحلة الثانية للمجموعة الأولي للمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لتحتل سلوفاكيا المركز الأخير في مجموعتها.

وسيتولى المدرب المساعد شتيفان تاركوفيتش قيادة المنتخب السلوفاكي فنيا في مباراته الودية أمام المنتخب السويدي بعد اليوم الثلاثاء.

كانت سلوفاكيا تمكنت في 2016 تحت قيادة كوزاك من التأهل لبطولة أوروبا، وذلك لأول مرة لها كمنتخب مستقل بعد انقسام تشيكوسلوفاكيا السابقة في 1993، وودع المنتخب البطولة آنذاك في دور ثمن النهائي أمام المنتخب الألماني بعد أن خسر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.