ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

يان كوزاك يستقيل من تدريب منتخب سلوفاكيا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
يان كوزاك يستقيل من تدريب منتخب سلوفاكيا
يان كوزاك
طباعة
وكالات
 

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، الأحد، عن استقالة يان كوزاك المدير الفني الوطني للمنتخب السلوفاكي.

 

ووصف الاتحاد خطوة الاستقالة بأنها "قرار مفاجئ" من جانب كوزاك، وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها في هذا المنصب.

 

كان المنتخب السلوفاكي خسر بهدف مقابل هدفين أمام نظيره التشيكي أمس السبت، في المباراة التي أقيمت بينهما في المرحلة الثانية للمجموعة الأولي للمستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لتحتل سلوفاكيا المركز الأخير في مجموعتها.

 

وسيتولى المدرب المساعد شتيفان تاركوفيتش قيادة المنتخب السلوفاكي فنيا في مباراته الودية أمام المنتخب السويدي بعد اليوم الثلاثاء.

 

كانت سلوفاكيا تمكنت في 2016 تحت قيادة كوزاك من التأهل لبطولة أوروبا، وذلك لأول مرة لها كمنتخب مستقل بعد انقسام تشيكوسلوفاكيا السابقة في 1993، وودع المنتخب البطولة آنذاك في دور ثمن النهائي أمام المنتخب الألماني بعد أن خسر بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.

 

المزيد عن: يان كوزاك سلوفاكيا رياضة الحد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 7:30:41 AM