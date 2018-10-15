أستاذ هندسة: مصر لديها استراتيجية للطاقة المتجددة لمدة 20 عامًا



وأضاف "السلماوي"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، هذا الأمر مهم جدًا للاستقرار، وتم إعداد وثائق المشروعات المطلوبة طبقا لأفضل الممارسات العالمية، وهذا يعطي ثقة إضافية، وهذا البرنامج جذب أكثر من 30 مستثمر في هذا المجال.



وتابع أستاذ هندسة الطاقة، أن وجود الإطار والاستراتيجية والوثائق المكتملة في عملية شفافة سيجعل في المرحلة المقبلة المنتج يبيع مباشرة للمستهلك، حيث يصبح سعرها أقل من نصف الطاقة المنتجة من الغاز والبترول.

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إنه بدءًا من 2014، صدر قانون الطاقات المتجددة، وأصبح هناك إطار تنظيمي وقانوني حاكم للطاقة المتجددة في مصر، وأصبح لديها استراتيجية لمدة 20 عامًا.