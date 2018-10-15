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عاجل.. فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي لموسكو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:54 ص
عاجل.. فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي لموسكو
السيسي
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فتحت السلطات بمطار القاهرة الدولي، الصالة الرئاسية استعدادًا لسفر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، في زيارة تستغرق 3 أيام.
 
ويجري الرئيس خلال الزيارة لقاءًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة تشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام. 

المزيد عن: مطار القاهرة مصر روسيا بوتين السيسي الرئاسي
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