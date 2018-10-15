أبو جبل يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن سعادته بتواجده في معسكر المنتخب الوطني، لمباراتي إي سواتيني، في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

وقال أبو جبل خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"،: "شرفت بالتواجد مع في معسكر المنتخب الوطني، وأشكر خافيير أجيري على منحي فرصة التواجد مع المنتخب" مضيفًا أتمنى أن أستمر في التواجد مع الفراعنة في الفترة القادمة".

وأضاف: "لا توجد مفاوضات حاليًا من نادي الزمالك، واذا لم تأتي لي عروض قوية الفترة القادمة سأستمر مع نادي سموحة، خاصة أنه صاحب الفضل علي في ظهوري بمستوى جيد".