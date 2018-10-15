ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أبو جبل يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
أبو جبل يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه
ابو جبل
طباعة
علاء خليف
 

 

أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن سعادته بتواجده في معسكر المنتخب الوطني، لمباراتي إي سواتيني، في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

 

وقال أبو جبل خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"،: "شرفت بالتواجد مع في معسكر المنتخب الوطني، وأشكر خافيير أجيري على منحي فرصة التواجد مع المنتخب" مضيفًا أتمنى أن أستمر في التواجد مع الفراعنة في الفترة القادمة".

 

وأضاف: "لا توجد مفاوضات حاليًا من نادي الزمالك، واذا لم تأتي لي عروض قوية الفترة القادمة سأستمر مع نادي سموحة، خاصة أنه صاحب الفضل علي في ظهوري بمستوى جيد".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
أسبانيا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أيسلندا
-
x
20:45
-
سويسرا
البطولة الرباعية الودية - السعودية
السعودية
-
x
20:00
-
العراق
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/15/2018 6:00:40 AM