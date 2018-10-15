محمد مجاهد: لا يوجد في مصر تعليم فني ذو جودة عالمية



وأضاف "مجاهد"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن عدد المدارس الفعلية حوالي 1300 مدرسة، وهناك "فصول ملحقة، الأمر الذي يزيد العدد إلى 2000 مدرسة.



وشدد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى، على أن ثقافة الأسرة المصرية هو أن التعليم الفني "اختيار رقم 2"، موضحا أنه لا يوجد في مصر تعليم فني ذو جودة عالمية.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى، إن هناك 2 مليون طالب منخرطون في التعليم الفني، ويزيدون كل عام، وحوالي نصفهم يدرس التعليم الصناعي، وحوالي 700 ألف يدرسون التعليم التجاري، والباقي تعليم زراعي وفندقي.