محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه ميت خميس ومستشفى المنصورة الدولي (صور)

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية زار خلالها محطة مياه ميت خميس ومستشفى المنصورة الدولي، وذلك قبل زيارة رئيس الوزراء بساعات.



وخلال زيارته للمحطة استمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية من المياه في المحطة والتي تبلغ ‭‭102‬‬ ألف متر مكعب يوميًا والتي بدأ إنتاجها في عام ‭2001‬، كما تفقد التوسعات التي تشملها المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية ‭‭102‬‬ ألف متر مكعب يوميا ليتم مضاعفة الطاقة الإنتاجيه لمحطة مياه ميت خميس إلي ‭204‬ الف متر مكعب يوميا وتخدم المحطة مدينة المنصورة وقري مركز المنصورة وبعض قري مركز أجا والجزء الشرقي من مدينة طلخا بتكلفة إجمالية للتوسعات بلغت ‭120‬ مليون جنيه لخدمة ‭750‬ الف مواطن.



وزار شاروبيم، مستشفى المنصورة الدولي التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الدلتا وتتبع وزارة الصحة، حيث تضم ‭400‬ سرير، 54 سرير للعناية المركزة، 20 حضانة للأطفال، 58 ماكينة غسيل كلوي، كما تضم 14غرفة عمليات ويجري بها عمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب وجرحات المفاصل، وغيرها من الجراحات الكبري، ويعمل بها ‭622‬ طبيبًا، و‭670‬ ممرض وممرضه، كما تضم المستشفي 20 عيادة خارجيه في مختلف التخصصات، وتستقبل المستشفي نحو 1‭400‬ مريض يوميا بمتوسط 40 الف مريض شهريا.



وقال شاروبيم خلال زيارته للمستشفي، إن محافظة الدقهلية تفخر بوجود هذا الصرح الطبي العملاق الذي يقدم خدماته إلي أكثر من نصف مليون مواطن سنويا ويجري الجراحات الكبري للمواطنين بالمجان ويستقبل يوميا معظم حالات الحوادث والحالات الطارئه.



وأشاد شاروبيم، بالمنصورة بما تملكه من صروح طبيه تابعة لجامعتها ولوزارة الصحة تعد عاصمة الطب الأولي في مصر ويقصدها المرضي من مختلف المحافظات إلي جانب قري ومراكز ومدن الدقهلية، كما تعد المراكز الطبية في المنصورة من أشهر المراكز ليست في مصر وحدها ولكن في العالم كله وتتمتع هذه المراكز بسمعة علمية عالمية ويقصدها إلي جانب المواطنين المصريين العديد من المواطنين العرب.