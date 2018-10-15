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حسام حسن يتلقى عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:10 ص
حسام حسن يتلقى عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية
حسام حسن
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عمرو مصطفى
 

 

كشف محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، عن تلقي حسام حسن المدير الفنى للمصري البورسعيدي عن عرض رسمي من أحد الاندية السعودية.

 

وقال ياسين خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC"،: "العميد حسام حسن تلقي خلال ساعات قليلة عرضاً رسميًا من أحد اندية القمة السعودية بجهازه الفنى كاملا".

 

وأضاف: "عرض على حسام حسن وجهازه بالكامل تلقي 10 اضعاف ما يتقاضونه في مصر لكنهم رفضوا من أجل عيون المصري البورسعيدي وشعب بورسعيد العظيم".

المزيد عن: رياضة حسام حسن والمصري البورسعيدي حسام حسن السعودية الدوري السعودي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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