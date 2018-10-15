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حارس الأهلي السابق: اعتذرت للشناوي على الفيديو المُسرب في المطار

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
حارس الأهلي السابق: اعتذرت للشناوي على الفيديو المُسرب في المطار
احمد الشناوي
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عمرو مصطفى
 

 

أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، أنه اعتذر لأحمد الشناوي، حارس الزمالك آنذاك، بعد تسريب فيديو وهو ينتقد أداءه في المطار.

 

وقال عبد المنعم في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مكنش قصدنا التريقة على الشناوي، واعتذرتله بعد تسريب الفيديو ".

 

وأضاف: "الشناوي حارس مميز وكبير، وتقبل اعتذاري في النهاية".

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