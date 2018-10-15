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أحمد عادل: جاريدو ومارتن يول أفضل من تعاملت معهم في الأهلي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
أحمد عادل: جاريدو ومارتن يول أفضل من تعاملت معهم في الأهلي
مارتن يول
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الفجر الرياضي
 

أكد احمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة الحالي، أن مارتن يول وجاريدو مدربي الأهلي السابقين، هم أفضل من تعامل معهم.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مارتن يول وجاريدو افضل مدربين تعاملت معهم فى الاهلي".

 

وتحدث عن محمد يوسف قائلا: "عام 2013 صارحني، واكد لي ان شريف اكرامي هو الحارس الاساسي، وانني سوف اتنافس مع ابو السعود".

المزيد عن: مارتن يول رياضة جاريدو اخبار الرياضية احمد عادل عبد المنعم
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