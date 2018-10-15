"حظك اليوم برج السرطان الإثنين 15 أكتوبر2018"

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وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج السّرطان:

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.