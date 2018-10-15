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خلفان: قطر لا تزال تسير على مؤامرة الحمدين لزعزعة استقرار وأمن السعودية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
خلفان: قطر لا تزال تسير على مؤامرة الحمدين لزعزعة استقرار وأمن السعودية
ضاحي خلفان
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قال الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، إن قطر لا تزال تسير على مؤامرة الحمدين بزعزعة استقرار وأمن السعودية السياسي.

وتابع عبر تغريدات له على "تويتر": "خبث الحمدين وإصرار تميم على مواصلة مشوار المؤامرة تتطلب موقف حازم تجاه دوحة الشر".

وأوضح أن الخليج العربي والوطن العربي أمام حكومة أشبه ما تكون بوكالة عملاء لهادمي الأمن العربي القومي، معلقًا: "إنها دوحة الحمدين التخريبية".

المزيد عن: قطر عربي ضاحي خلفان تميم السعودية
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