وزير التعليم: "أصحاب البيزنس وراء أزمة المستوى الرفيع"



وأضاف "شوقي"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن من يتحدثون عن المستوى الرفيع هم أولياء أمور الأطفال في الثلاثة سنوات الأولى وليس كل التعليم المصري، مؤكدًا أن كلمة المستوى الرفيع كلمة من القاموس القديم، وهناك منظومة وفلسفة جديدة للتعليم، وهي "الباقة التعليمية"، مع اللغة العربية مع الدين، وعند خروج الطفل من التعليم سيكون قادرا على إجادة اللغة العربية والإنجليزية، ولغة أخرى في أولى إعدادي، بالإضافة لتدريس الحساب والعلوم بالإنجليزية في الإعدادية.



وتابع وزير التعليم، إنه استجابة لمطالب أولياء الأمور تم عمل منهج "كونكت بلس" في المدارس التجريبية واللغات ليكون بديلا للمستوى الرفيع، بالإضافة للباقة الأخرى الأساسية، مشددًا على أن المستوى الرفيع في الماضي كان يذهب أولياء الأمور لشراء مناهج المستوى الرفيع من المكتبات الخارجية، ولم يكن هناك منهجا موحدا، وعندما طبعت الوزارة منهج المستوى الرفيع، تسبب ذلك في أزمة للناشرين الذين يبيعون الكتب، وكان هناك "بيزنس كبير جدًا.. ويصل إلى 800 مليون جنيها حيث يوجد 8800 مدرسة بكل مدرسة ألف طالب".

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة مهتمة جدًا بتعليم اللغات، وهناك خبراء من أهل هذه الدول لوضع المناهج.