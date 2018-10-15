استبعاد الفرج والجبرين من معسكر السعودية لمواجهة العراق

قرر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد كل من سلمان الفرج، وعبدالعزيز الجبرين، من معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة العراق، في بطولة سوبر كلاسيكو.

وجاء قرار بيتزي باستبعاد الثنائي بعد التأكد من إصابتهما والعودة إلى أنديتهما لاستكمال برنامجهما العلاجي.

كما قرر المدير الفني استبعاد الحارس محمد العويس، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الأخضر أمام البرازيل، وتأكد غيابة عن مباراة اليوم.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، مساء اليوم الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود الرياضية، ضمن الجولة الثالثة لبطولة سوبر كلاسيكو التي تضم أيضًا منتخبي البرازيل، والأرجنتين.