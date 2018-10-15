الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة اسبانيا وانجلترا بث مباشر | رابط يلا شوت

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في مواجهة نارية ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يلتقي منتخبي إسبانيا وإنجلترا في التاسعة الا ربع مساء اليوم الأثنين 15-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مشاهدة مبارةا إسبانيا ضد إنجلترا بث مباشر اليوم بدون تقطيع بجودة HD .

معلومات عن المباراة:

يعيش منتخب إسبانيا حالة من الاستقرار الفني، بعد النتائج الجيدة التي حققها الماتادور الإسباني تحت قيادة مدربهم الجديد لويس أنريكي، وسيدخلون هذا اللقاء ويأملون لتحقيق الفوز فيه ليستمروا على صدارة المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قوية، رفقاء ماركو أسينسيو قادمين من فوز عريض على المنتخب الويلزي بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين يوم 11 من الشهر الجاري.

وخاضت إسبانيا مبارتين في دوري الأمم الأوروبية، يومي 8 و 11 من الشهر الماضي، وحققوا العلامة الكاملة والفوز في المبارتين أمام إنجلترا ووصيف كأس العالم 2018

بينما تدخل إنجلترا هذه المواجهة ويأمل في تحقيق الفوز بعدما خسر من نظيره الإسباني في المباراة الأولى من البطولة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم 8 من الشهر الماضي، والتي انتهت لصالح الماتادور بهدفين مقابل هدف.

ونجح المنتخب الإنجليزي في التأهل للمربع الذهبي لمونديال روسيا الأخير كثالث مرة في تاريخه، وحصل على المركز الرابع بعد الخسارة أمام بلجيكا.

تصريحات قبل مباراة إسبانيا وإنجلترا:

حذر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا لاعبيه من خطورة المنتخب الإنجليزي في الكرات العرضية قائلاً لهم: الكرات العالية من أبرز نقاط القوى لدى إنجلترا، لقد استفادوا منها بشكل رائع في كأس العالم، علينا أن نتفادى الكثير من الأخطاء والضربات الركنية أمامهم، نحن نفكر فقط في تحقيق الفوز بعيدًا عن تصنيف الفيفا لأن منتخب إنجلترا منافس قوي.

أما مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت قال : علينا أن نتحلى بشجاعة كبيرة في مباراة الغد وأن نتسيد اللقاء، وأشار إلى أن جو جوميز (مدافع ليفربول) هو من سيشارك أساسيا بدلا من اللاعب الغائب للإيقاف جون ستونز، لويس إنريكي، مدرب لاروخا، هو مدرب كبير مشيرا إلى الفريق بات مختلفا من الناحية التكتيكية وأكثر حسما في الجانب الهجومي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.



