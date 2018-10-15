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بعد اختراق 90 مليون حساب.. إزاي تعرف إن "فيس بوك" مخترق (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
بعد اختراق 90 مليون حساب.. إزاي تعرف إن فيس بوك مخترق (فيديو)
فيس بوك
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نعيم يوسف
 
قال المهندس وليد حماد، الخبير في أمن المعلومات وإدارة الأزمات، إن تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أصبح يعلن عن الحسابات التي تمت اختراقها، وإذا كان الشخص من هؤلاء الذين تم اختراق حساباتهم ستجد منشور، أو تنبيه بأنه تم اختراق الحساب الخاص بك.

وأضاف "حماد"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن "فيسبوك"، أصبح مجبر للإعلان عن ذلك بسبب بعض القوانين.

وأوضح، أن "فيسبوك" يقوم بعمل ملف عن كل حساب حتى لا يضطر الشخص للدخول من نفس الجهاز كل مرة من خلال "الباص وورد"، وتم اختراق 90 مليون ملف من هذه الملفات لمدة أسبوعين، كانت 14 مليون من بينها هي الأكثر تضررًا، حيث تم معرفة كل تفاصيل حساباتهم، مشددًا على أنه لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يتم استغلال هذه المعلومات فيه.
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