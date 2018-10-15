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ضحايا فالفيردي.. 5 لاعبين يعانون من التهميش في برشلونة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
ضحايا فالفيردي.. 5 لاعبين يعانون من التهميش في برشلونة
فالفيردي
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عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عدد من اللاعبين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع فريق برشلونة الإسباني هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني إرنيستو فالفيردي.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هؤلاء "المنسيين" من قِبل فالفيردي، يأتون على النحو التالي:

 

*مالكوم:

 

هو القضية الأكثر غرابة. بعد أن تعاقد معه البارسا مقابل 41 مليون يورو. وفقط شارك لمدة 26 دقيقة حتى الآن. البداية الجيدة لديمبلي ومن ثم تغيير نظام اللعب، يعقدون الأمر عليه.

 

*دينيس:

 

كلفته كثيراً إصابته خلال جولة الولايات المتحدة. لكن ومع تعافيه الكامل، لم يدخل خطط فالفيردي. حيث لم يشارك ولو لدقيقة واحدة حتى الآن.

 

*منير:

 

فقط شارك لمدة 72 دقيقة حتى الآن وسجل هدف وحيد. بالتأكيد هو يطالب بالمزيد من الإهتمام.

 

*سامبر:

 

لا يبدو أن فالفيردي سيعتمد عليه. الأمر الطبيعي هو خروجه في فترة الانتقالات الشتوية.

 

*سيلسين:

 

هو كان يعلم أنه في حال عدم مغادرته سابقاً، سيكون في هذا الموقف حالياً. سيبحث عن عرض جيد للنادي للخروج في الشتاء.

 

المزيد عن: ضحايا فالفيردي رياضة برشلونة التهميش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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