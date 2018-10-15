تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة نقل سيارات إسعاف لـ"عفش" (فيديو)



وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية: "هو لو عربية الإسعاف دي احتاجو ينقلوا فيها مريض ولا حاجة، كانوا هيروحوا ينزلوا العفش ويحطوا المريض، وبعدين يودوه ويرجعوا ياخدوا العفش تاني.. طبعا عمرهم ما كانوا هيتخلوا عن الواجب.. أو ممكن يتحط في أي دولاب جوه".



ولفت إلى أن وزارة الصحة تعهدت بفتح تحقيق في هذه الواقعة، ولن يتم التراخي مع أي مقصر.

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتفتح تحقيق في قيام سيارات إسعاف بنقل "عفش"، قائلا: "الحكاية غريبة جدًا".