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تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة نقل سيارات إسعاف لـ"عفش" (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:50 ص
تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة نقل سيارات إسعاف لـعفش (فيديو)
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
طالب الإعلامي عمرو أديب، بتفتح تحقيق في قيام سيارات إسعاف بنقل "عفش"، قائلا: "الحكاية غريبة جدًا".

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية: "هو لو عربية الإسعاف دي احتاجو ينقلوا فيها مريض ولا حاجة، كانوا هيروحوا ينزلوا العفش ويحطوا المريض، وبعدين يودوه ويرجعوا ياخدوا العفش تاني.. طبعا عمرهم ما كانوا هيتخلوا عن الواجب.. أو ممكن يتحط في أي دولاب جوه".

ولفت إلى أن وزارة الصحة تعهدت بفتح تحقيق في هذه الواقعة، ولن يتم التراخي مع أي مقصر.
المزيد عن: وزارة الصحة عمرو أديب عفش سيارات إسعاف
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