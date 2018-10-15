لقبه خيري بشارة بـ"المنشار".. معلومات عن حسن حسني في عيد ميلاده





يحتفل الفنان الكبير حسن حسني، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده السابع والثمانين.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٥ معلومة عنه.





١- ولد حسن حسني في الخامس عشر من أكتوبر ١٩٣١، في حي القلعة.





٢- كان والده مقاومًا، أما والدته فرحلت وهو في السادسة من عمره.





٣- ظهرت موهبته التمثيلية في مدرسة الرضوانية الابتدائية، من خلال مسرح المدرسة الذي قدم عليه دور "أنطونيو".





٤- توج في طفولته بالعديد من شهادات التقدير، فحصل على كأس التفوق بمدرسة الخديوية، إلى جانب ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم.





٥- التقى بالفنان حسين رياض الذي كان يشارك في إحدى لجان التقييم الخاصة بمسابقات التمثيل في المدارس، وأثنى على أدائه.





٦- في ستينات القرن الماضي، أصبح عضوًا في فرقة المسرح العسكري التابعة للجيش، وكانت تعرض على مسرح المتحدين للضباط وأسرهم في شهر رمضان، إلا أن صدر قرار بحل المسرح العسكري بعد نكسة ١٩٦٧.





٧- بعد حل المسرح العسكري، انتقل حسني إلى مسرح الحكيم، وشارك في مسرحيات هامة، منها: مسرحية "عرابي" مع المخرج نبيل الألفي، ومسرحية "المركب اللي تودي" مع المخرج نور الدمرداش، ومسرحية "كلام فارغ" مع المخرج سمير العصفوري.





٨- عرف الجمهور حسن حسني في نهاية السبعينات، وذلك بعد مشاركته في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا"، الشهير ب"بابا عبده".





٩- دخل حسن حسني عالم السينما من بوابة المخرج علي بدر خان، حيث شارك بدور صغير في فيلم "الكرنك" عام ١٩٧٥، لكن دوره الأهم وقتذاك كان في فيلم "سواق الأتوبيس" مع المخرج عاطف الطيب عام ١٩٨٢.





١٠- في الثمانيات، ابتعد حسني عن المسرح، وستوفر إلى الإمارات، حيث قدم العديد من الأعمال في استوديوهات دبي وعجمان، حتى لقبه زملاؤه ب"الممثل الطائر".





١١- انضم في أوائل التسعينات لفرقة تحية كاريوكا لمدة ٩ سنوات، ومن أشهر مسرحياته معها: "روبابيكيا" و"صاحب العمارة".





١٢- شارك حسن حسني على مدار أكثر من ستة عقود في العديد من الأفلام الهامة، حيث تعاون مع كبار المخرجين، من بينهم: محمد خان في فيلم "زوجة رجل مهم"، ورضوان الكاشف في فيلم "سارق الفرح"، وعاطف الطيب في "البريء"، و"البدروم"، و"الهروب".





١٣- أطلق عليه المخرج خيري بشارة لقب "المنشار" لكثرة الأعمال الدرامية التي يشارك فيها في موسم رمضان، كما لقبه الكاتب موسى صبري ب"القشاش" نظرًا لقدرته على التفوق على نفسه في أي دور يسند إليه.





١٤- خلال مسيرته الطويلة، نال حسن حسني العديد من الجوائز والتكريمات، لكن النقاد عابوا عليه كثرة ظهوره في العقدين الأخيرين في أفلام المقاولات.





١٥- حسن حسني متزوج من السيدة ماجدة حميدة، وتوفيت ابنته بعد صراع مع السرطان.



