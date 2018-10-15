"الوزراء": الدولة تدعم اسطوانة البوتاجاز بـ115 جنيهًا



وأضاف "سعد"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الشائعة اعتمدت على جزء صحيح، وجزء خاطئ، حيث أنها اعتمدت على ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهذا صحيح، ولكنهم بنوا عليها شائعة وهي أن الحكومة سترفع الأسعار.



وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحكومة وضعت الموازنة وكانت أسعار النفط حوالي 67 دولار، وحاليا وصلت إلى 86 دولار، موضحا أن كل دولار زيادة يترتب عليه في ميزانية الدولة حوالي 3 أو 4 مليار جنيه.



وأشار إلى أن سعر لتر البنزين الذي يشتريه المواطن بـ6.75، فإن تكلفته الحقيقية 8.80 قرش، وتكلفة اسطوانة البوتاجاز 165 جنيها، والدولة تدعم الأسطوانة الواحدة بـ115 جنيها، حيث يشتريها المواطن بـ50 جنيهًا، وفي لتر السولار تتحمل الدولة 3.80 جنيها في اللتر الواحد، موضحا أن قيمة الدعم تحل كل مشاكل مصر، مشددًا في نفس الوقت على أن أسعار البنزين لن تزيد هذا العام.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا زيادة في أسعار البترول هذا العام، قولا واحدًا وقاطعا ومؤكدًا، موضحا أن الحكومة رصدت الشائعة، وتم الرد عليها.