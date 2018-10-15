مبادرة في الغربية للكشف على المرضى بـ10 جنيهات والأدوية بالمجان



وقال أحد الأطباء المشاركين في المبادرة، إن هذه هي السنة الثانية للمبادرة، وتم تحسين الخدمات، ووضع تخصصات أكثر، مع الاتفاق مع بعض أساتذة الجامعات للمشاركة في المبادرة.



وأكد طبيب أخر، أن هذه المبادرة للتخفيف على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكشوف، والازدحام في المستشفيات الحكومية.

عرض برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا عن مبادرة "شفاء" بطنطا، والتي أطلقها بعض الأطباء، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى مقابل 10 جنيهات فقط، مع تقديم الأدوية بالمجان.