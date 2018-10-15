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بعد إصابته.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ محمد صلاح على الهواء (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:28 ص
بعد إصابته.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ محمد صلاح على الهواء (فيديو)
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى المصري الدولي محمد صلاح، نجم فريق نادي "لفيربول"، بعد الإصابة التي تعرض لها، معربا عن دعمه له في المرة والحلوة.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية: "عزيزي اللاعب المحترم محمد صلاح، معلش الإصابة.. ولا يهمك.. المؤمن دايمًا مصاب.. إن شاء الله ترجع لجمهورك وتقف على رجليك، ربنا يرجعك لينا بالسلامة".

وأضاف: "وأرجو أننا نقف جنب صلاح.. في المرة قبل الحلوة".
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