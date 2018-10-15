بث مباشر مشاهدة مباراة إسبانيا ضد إنجلترا لايف اليوم الإثنين 15-10-2018 في دوري الأمم الأوروبية
في مواجهة نارية ينتظرها عشاق الكرة
العالمية، يلتقي منتخبي إسبانيا وإنجلترا في التاسعة الا ربع مساء اليوم الأثنين 15-10-2018،
في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم
الأوروبية، مشاهدة مبارةا إسبانيا ضد إنجلترا بث مباشر اليوم بدون تقطيع بجودة HD .
معلومات عن المباراة:
وخاضت إسبانيا مبارتين في دوري الأمم الأوروبية، يومي 8 و 11 من الشهر الماضي، وحققوا العلامة الكاملة والفوز في المبارتين أمام إنجلترا ووصيف كأس العالم 2018
بينما تدخل إنجلترا هذه المواجهة ويأمل في تحقيق الفوز بعدما خسر من نظيره الإسباني في المباراة الأولى من البطولة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم 8 من الشهر الماضي، والتي انتهت لصالح الماتادور بهدفين مقابل هدف.
ونجح المنتخب الإنجليزي في التأهل
للمربع الذهبي لمونديال روسيا الأخير كثالث مرة في تاريخه، وحصل على المركز الرابع
بعد الخسارة أمام بلجيكا.
موعد المباراة والقنوات الناقلة: