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برلماني: هناك 6 مليون موظف في الدولة ولكنهم يتكدسون ببعض الوزارات

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:23 ص
برلماني: هناك 6 مليون موظف في الدولة ولكنهم يتكدسون ببعض الوزارات
طارق حسانين
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نعيم يوسف
 
قال طارق حسانين، عضو مجلس النواب، إن هناك 6 مليون موظف في الدولة ولكنهم يتكدسون في بعض الوزارات في الوقت الذي لا يوجد موظفين في وزارات أخرى وتعاني من نقص العمالة.

وأضاف "حسانين"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أنه في دائرته هناك تكدس على الشهر العقاري، وعلم أن السبب هو نقص الموظفين، وأيضا حاولوا مساعدة المواطنين عن طريق فتح مكتب يساعدهم في تحديث بيانات التموين ولكن لم يجدوا موظفين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن وزيرة التخطيط أوضحت ما سيتم في الجهاز الإداري، ولكن هذا الأمر سيأخذ وقتًا.
المزيد عن: وزارات موظفين مصر طارق حسانين الدولة
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