رئيس ألتينوردو يؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بأوندير

أكد ميميت أوزكان رئيس نادي ألتينوردو التركي اهتمام بايرن ميونخ بجناح روما المتألق سينجيز أوندير البالغ من العمر 21 عامًا.

وقال أوزكان في تصريحات لصحيفة takvim التركية: "بايرن ميونخ يراقب أوندير عن كثب ومن الممكن رحيله بمقابل كبير".

يذكر أن لاعب ألتينوردو السابق كان قد اتضم إلى روما العام الماضي قادما من باشاك شهير التركي مقابل 14 مليون يورو وسرعان ما جذب أنظار عمالقة أوروبا.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت بإنه بإمكان الفريق البافاري بالتقدم بعرض يبلغ 60 مليون يورو لضم نجم روما وهو ما قد يقنع نادي العاصمة الإيطالية بالتخلي عن اللاعب التركي.