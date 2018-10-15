مدفع إنتر ميلان يغلق الباب في وجه برشلونة

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، لإبرام صفقة قوية خلال الميركاتو الشتوي القادم، لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني، الذي يعاني العديد من المشاكل إما للإصابات أو لتتدهور مستوى اللاعبين.

ويضع البارسا نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي، الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار، ضمن الأسماء الأساسية لدعم خط الدفاع في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب برفقة النيترازوري.

ولكن فوجئ النادي الكتالوني بتصريح مدافع الإنتر، الذي جاء فيه: "إذا كان بإمكاني اللعب في الإنتر طوال حياتي كما يفعل ماريك هامسيك في نابولي، فسأكون سعيداً بذلك".