الشارقة السينمائي الدولي للطفل يطلق دورته السادسة





أطلقت الإمارات دورة جديدة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل والذي يعد أحد أبرز المناسبات السنوية المخصصة للأطفال والناشئة في منطقة الخليج.





يشمل برنامج عروض الدورة السادسة للمهرجان 138 فيلما من 31 دولة بينها 12 فيلما عرض عالمي أول و34 فيلما عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط.





ومن بين الأفلام المعروضة 13 فيلما تتناول معاناة الأطفال اللاجئين وقسوة الغربة والحنين إلى الوطن.





وبجانب العروض السينمائية يشمل البرنامج ورش عمل في الخدع السينمائية والمكياج والمؤثرات الخاصة والأفلام ثلاثية الأبعاد وكذلك محاضرات تلقيها نخبة من صناع السينما الأجانب والعرب.





وكرم المهرجان في حفل الافتتاح المخرج الإماراتي عبد الله الكعبي والممثلة البحرينية هيفاء حسين والممثل الأمريكي الشاب نيل سيثي.





وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الروائي (زرافتي) للمخرجة الهولندية باربرا بريديو.





وتنظم المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته في 2013 مؤسسة (فن) للأطفال والناشئة.





وتستمر الدورة السادسة للمهرجان حتى التاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول.



