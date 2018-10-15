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صفوت النحاس: الجهاز الإداري به فائض.. ولا بد من إعادة توزيعه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
صفوت النحاس: الجهاز الإداري به فائض.. ولا بد من إعادة توزيعه
صفوت النحاس
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وعضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، إننا نعاني من مشكلة كبيرة وهي سوء توزيع الموظفين في الدولة.

وأضاف "النحاس"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن ذلك يعود لأسباب متعددة، منها الضغوط التي يتعرض لها الموظفون في السكن، والإقامة، موضحا أن القرى الموجودة على أطراف المحافظات بها نقص شديد، والقرى القريبة من المدن بها زيادة في الموظفين، والمدرسين.

وتابع عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، أنه في أحد المرات تم تعيين 30 ألف في محافظة، وقام الناس بتغيير بطاقة الرقم القومي للتقديم في الوظائف، وتم اكتشاف ذلك فيما بعد، وبعد تعيينه يطالب بالعودة لمحافظته.

وشدد على أن الجهاز الإداري للدولة، به فائض ولا بد يتم إعادة توزيعه مرة أخرى.
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