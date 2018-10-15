مشاهدة مباراة إسبانيا وإنجلترا بث مباشر اليوم الإثنين 15-10-2018 في دوري الأمم الأوروبية
في مواجهة نارية ينتظرها عشاق الكرة
العالمية، يلتقي منتخبي إسبانيا وإنجلترا في التاسعة الا ربع مساء اليوم الأثنين 15-10-2018،
في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم
الأوروبية، مشاهدة مبارةا إسبانيا ضد إنجلترا بث مباشر اليوم بدون تقطيع بجودة HD .
معلومات عن المباراة:
وخاضت إسبانيا مبارتين في دوري الأمم الأوروبية،
يومي 8 و 11 من الشهر الماضي، وحققوا العلامة الكاملة والفوز في المبارتين أمام
إنجلترا ووصيف كأس العالم 2018
بينما تدخل إنجلترا هذه المواجهة
ويأمل في تحقيق الفوز بعدما خسر من نظيره الإسباني في المباراة الأولى من البطولة
بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم 8 من الشهر الماضي، والتي انتهت
لصالح الماتادور بهدفين مقابل هدف.
ونجح المنتخب الإنجليزي في التأهل للمربع الذهبي لمونديال روسيا الأخير كثالث مرة في تاريخه، وحصل على المركز الرابع بعد الخسارة أمام بلجيكا.
أما مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت قال : علينا أن نتحلى بشجاعة كبيرة في مباراة الغد وأن نتسيد اللقاء، وأشار إلى أن جو جوميز (مدافع ليفربول) هو من سيشارك أساسيا بدلا من اللاعب الغائب للإيقاف جون ستونز، لويس إنريكي، مدرب لاروخا، هو مدرب كبير مشيرا إلى الفريق بات مختلفا من الناحية التكتيكية وأكثر حسما في الجانب الهجومي.
تنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.