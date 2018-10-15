عبد المنعم: حبي للأهلي يمنعني من ارتداء قميص الزمالك

أكد احمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي السابق والمقاصة الحالي، على صعوبة انتقاله للزمالك بسبب ارتباطه الكبير بالقلعة الحمراء.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "شرف لأي لاعب الانضمام لنادي الزمالك، فريق كبير ولكني صعب للغايه ان ارتدي قميصه يوما ما".

وأفصح: "الأهلي بيتي وأعشق الكيان، وانتمائي له يعوق انضمامي للزمالك، حتى بعد اعتزال كرة القدم، سوف أظل أنتمي للأهلي".