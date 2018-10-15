أحمد عادل: أتمنى تحقيق رقم قياسي في "الكلين شيت" بالدوري نهاية الموسم

أكد أحمد عادل، حارس مرمى نادي مصر المقاصة، أنه يسعى لتقديم مستوى جيد هذا الموسم في الدوري المصري.

وقال عادل في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتوقع تحقيق رقمًا قياسيًا هذا الموسم مع المقاصة في نظافة الشباك".

وأكمل: "نعمل على تحقيق مركز متقدم في الدوري المصري بنهاية الموسم، من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية".