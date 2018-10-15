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تونس تستدعي نجم الترجي لرحلة النيجر بسبب الشعلاني

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:50 ص
تونس تستدعي نجم الترجي لرحلة النيجر بسبب الشعلاني
انيس البدري
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قرر الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة فوزي البنزرتي المدير الفني، استدعاء اللاعب أنيس البدري نجم الترجي التونسي، من أجل تمثيل المتتخب أمام النيجر، بالتصفيات الإفريقية.

 

ويأتي استدعاء اللاعب واصطحابه إلى رحلة النيجر، بعد التأكد من غياب غيلان الشعلاني لاعب المنتخب، بسبب الإيقاف الذي تعرض له خلال المواجهة الأخيرة بين المنتخبين، وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

 

ويلتقي المنتخب التونسي النيجر، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

 

المزيد عن: رياضة تونس انيس البدري النجم الترجي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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